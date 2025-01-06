Beşiktaşın b planı belli oldu! İşte teknik direktör adayları...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın çeşitli sebeplerinden dolayı kendisi ile anlaşma sağlayamadı. Siyah-beyazlı ekip başka bir teknik direktör arayışına çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta merakla beklenen Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmeden olumsuz sonuç çıktı. Siyah-beyazlılara 2020-21'de son şampiyonluğunu kazandıran 52 yaşındaki çalıştırıcı ile başkan Adalı dün 2 saati bulan bir toplantı yaptı. Beşiktaş'ın sorunlarının konuşulduğu ve fikir alışverişinde bulunularak başlanan görüşmede esas konu teknik direktörlüktü. Başkan Adalı, Sergen Yalçın'ı takımın başında görmek istediğini ve bunun Beşiktaş taraftarının da büyük isteği olduğunu belirtti. Deneyimli teknik adam, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın sağlık sorunları nedeniyle çalışmak istemediğini ve bir süre ailesi ile ilgilenmek adına bu zor kararı aldığını söyledi.

2.5 YILLIK KONTRAT, 5 MİLYON EURO ÜCRET

Başkan Adalı, ailesinin her şeyden önemli olduğunun altını çizerek Sergen Yalçın'ı anlayışla karşıladı. Görüşme karşılıklı başarı ve sağlık dilekleri ile son buldu. Öte yandan iddialara göre Beşiktaş Kulübü, Yalçın'ın sözleşmesini hazırladı ve Bodrum FK maçında da statta büyük bir karşılama töreni yapacaktı. Ancak işler son 24 saatte değişti. Önceki gün TV yayını sonrasında hastanede yoğun bakıma kaldırılan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın yanına giden deneyimli hoca, durumunu görünce kötü oldu ve bir süre daha teknik direktörlük yapmayıp kardeşine destek olma kararı aldı. Adalı'nın teklifi ise 2.5 yıllık sözleşme ve sezon başına 2 milyon Euro ücretti.

LİSTEDE 4 ADAY VAR

RAZVAN LUCESCU: PAOK'ta 2021'den bu yana görev alan Razvan Lucescu, Yunan ekibi ile 2 lig, 2 Yunanistan Kupası kazandı. 55 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde aldığı ceza sonrasında 4 ay sahalardan men edilirken Beşiktaş cephesi bu kozu kullanıp ara dönem için teklif yapacak.

EDIN TERZIC: Slave Bilic'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta görev yapan Alman teknik adam, Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra boşta kaldı. Tottenham ile adı anılan ve İngiliz ekibinden teklif beklediği iddia edilen 42 yaşındaki çalıştırıcı için siyah-beyazlılar nabız yoklayacak.

SLAVEN BILIC: 2013-201 arasında siyah-beyazlıların başında olan ve camianın sevdiği isimlerden biri Slaven Bilic'in de adı ön sıralarda. Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'ten ayrılmasının ardından boşta olan Hırvat teknik adamın, ligi ve kulübü tanıması en önemli artısı.

TAYFUN KORKUT: 2 sezon Beşiktaş formasını futbolcu olarak taşıyan Tayfun Korkut, adaylar arasındaki tek yerli isim… 2022 Mart ayında Hertha Berlin'deki görevini noktalayan 50 yaşındaki Korkut, kariyerinde Stuttgart, Hannover, Leverkusen ve K'Slautern'i de çalıştırdı.