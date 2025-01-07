Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği müsabakayı ATV canlı yayınlayacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre, kupada son şampiyon siyah-beyazlılar, organizasyona gruplardan başlarken D Grubu'nda Sivasspor'un yanı sıra Kırklarelispor ve Antalyaspor ile karşılaşacak.
ALTI EKSİK VAR
Beşiktaş'ın kupada Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Rashica, Necip Uysal ve yapılan risk analizi değerlendirmesi sonrası uyluk arka adale grubunda artmış risk saptanan Al Musrati'nin forma giymesi beklenmiyor. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Sivas karşısında sakat oyuncularının yerine bu sezon az süre alan oyunculara şans verecek.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER:
Sivasspor: ALİ ŞAŞAL, MURAT, SUNDBERG, RADAKOVIC, EMİRHAN, UĞUR, KOITA, POUNGRAS, CHARISIS, RODRIGUES, MANAJ
Beşiktaş: ERSİN, SVENSSON, UDUOKHAI, EMİRHAN, NDOUR, SALİH, GEDSON, RAFA SILVA, MUÇI, SEMİH, IMMOBILE