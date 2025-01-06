Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlık görevine getirilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerine mazbataları verildi.

Mabzata töreninde açıklamalarda bulunan Adalı, "2025 yılının Beşiktaş camiasına, hak ettiği güzellikleri getirmesini diliyorum. Tarihimizin en yüksek katılımlı genel kurulunda rekor oy sayısıyla bu göreve seçilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük güvenle Beşiktaş'ı bizlere emanet eden üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan, Beşiktaş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bize verilen emanete layık olacağız." ifadelerini kullandı.