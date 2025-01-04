Beşiktaş Sergen Yalçın ile masaya oturuyor! İşte o tarih

Beşiktaş Sergen Yalçın ile masaya oturuyor! İşte o tarih

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta başkanlık seçimini kazanan Serdal Adalı'nın teknik direktörlük görevi için hafta sonu Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2025- 06:40