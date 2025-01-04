İlk yarının aksine, ikinci yarıya daha tutuk bir oyunla başlandı. Şimdi bakıyorum da tam bir akıl tutulması... Elindeki Amir'i verip inanılmaz rakamlara Musrati'yi al! İşte yıllardır bu tip transfer politikaları Beşiktaş'ın borcunu bu hale getirdi. Yazık! Muçi'de bir cevher var ama hâlâ bunu sahaya yansıtamıyor. Yine Mert, yine mucize... İnanılmaz bir golü daha önledi! Dakika 65'te hâlâ Immobile oyunda... Serdar Topraktepe nasıl tolere ediyor, inanamıyorum! Beşiktaş adeta 10 kişi oynuyor. İşte böyle, futbol kariyerini bitirmiş, son bir tufaya çıkan oyuncular geldiği için borçlarımız artıyor, futbolumuz da ileri gitmiyor. Son jenerasyonun beğendiğim antrenörü İlhan Palut, kısıtlı bütçe ile iyi bir takım yaratmış. Kendisini kutlarım. Semih, ayağının içiyle müthiş bir şut attı, Rize kalecisi 90'dan topu çıkardı. Hakem doğru bir karar verdi; son dakikalarda golü iptal etti. Genç hakem Ozan Ergün, yalnızca gördüğünü çalarak harika bir maç yönetti. Kendisini kutlarım.