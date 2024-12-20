Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında evinde Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maç öncesi kombineler ile ilgili önemli bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi kombine konusunda açıklamalarda bulundu.

Kombine Sahibi Taraftarlarımıza Duyuru

Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın (21 Aralık) saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 12 Aralık 2024 tarihli toplantısında; 7 Aralık 2024 tarihinde Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin-kötü tezahürat nedeniyle bir maçlık tribün kapatma cezası verilmiştir. Fenerbahçe karşılaşmasını SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 107-108-109, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 407-408-409, GÜNEY ALT TRİBÜN 120-121-122, GÜNEY ÜST TRİBÜN 422-423-424, BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜN115-116-117-118, DOĞU ÜST TRİBÜN 414-415-416-417-418 ve ŞEREF BEY BATI ALT TRİBÜN 102 numaralı bloklarda seyredenlerin Passolig kartları bir maç süreyle engellenmiş olup, Corendon Alanyaspor karşılaşmasını tribünden seyredemeyeceklerdir.

Yukarıda belirtilen karar doğrultusunda 7859 kombine sahibi taraftarımız, müsabakayı tribünden takip edemeyecektir.

Söz konusu taraftarlarımız, kombinelerini belirledikleri beş kişiden birine transfer edebilirler.

Kulübe devri onaylanmayan ve belirledikleri kişiler maça gelemeyecek durumda olan cezalı kombine sahibi taraftarlarımız, 22 Aralık Pazar günü saat 23.59'a kadar tanımlama sistemindeki belirledikleri kişilerde değişiklik yapabilecektir. Belirtilen tarihe kadar yapılacak değişiklikler sezon sonuna kadar geçerli olacaktır.