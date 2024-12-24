Beşiktaş başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri belli oldu!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Kongre'de yarışacak iki başkan adayı olan Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listeleri belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2024- 17:48 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024- 17:48