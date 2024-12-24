Beşiktaş başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri belli oldu!

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekip olağanüstü seçimli kongrey gidiyor.
Seçime kısa süre kala Kara Kartal'ın 2 adayı Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listeleri belli oldu.
BEŞİKTAŞ'IN BAŞKAN ADAYI HÜSEYİN YÜCEL'İN YÖNETİM KURULU LİSTESİ:
Mete Vardar, Onur Göçmez, Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Deniz Güven, Aslı Üstünkaya, Sertaç Yazar
BEŞİKTAŞ'IN BAŞKAN ADAYI SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ:
Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Levent Ağan, Özkan Arseven