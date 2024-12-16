Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ilk 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi takımların ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt'e 2-1 yenilen Beşiktaş, Süper Lig'de Adana Demirspor'a konuk olacak. Ligin 15. haftasında, evinde oynadığı Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, Adana temsilcisi karşısında da 3 puanı alıp, galibiyet serisi yakalamak istiyor. Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 7 galibiyet , 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar,ligin son sırasında bulunan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Arda, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi, Ali Yavuz, Alimbetov.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Tayyip Talha, Masuaku, Al-Musrati, Salih, Rafa Silva, Alex, Can, Semih

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ HATA YAPMAK İSTEMİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'e odaklanan Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmında mutlak 3 puanı hedefliyor. Ligin son sırasına demir atan rakibi karşısında hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, 15 hafta sonunda 25 olan puanını 28'e çıkartmayı amaçlıyor. Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5. sırada bulunan Beşiktaş, üst sıralara tırmanarak Avrupa hedefini sürdürmek istiyor.

GEDSON FERNANDES ADANA DEMİRSPOR KARŞISINDA YOK

Adana Demirspor deplasmanına eksik kadroyla gidecek Beşiktaş'ta Teknik Direktör Serdar Topraktepe'nin nasıl bir çözüm bulacağı merak ediliyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Gedson Fernandes, 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

TEDAVİLERİNE DEVAM EDİLİYOR

Fernandes'in dışında, tedavilerine devam edilen Gabriel Paulista ve Ciro Immobile'nin de Adana'ya götürülmesi beklenmiyor.

UDUOKHAI'DEN SEVİNDİREN HABER

Sakat oyuncuların eksikliklerini hisseden Beşiktaş'a Felix Uduokhai'den sevindiren haber geldi. Tedavisi sona eren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Uduokhai şans verilmesi durumunda Adana Demirspor karşısında oynayabilecek.

MILOT RASHICA SAKATLANDI

15 Aralık Pazar günü yapılan antrenmanda ağrı hisseden ve çalışmaları yarıda bırakan Milot Rashica'dan şok haber geldi. Beşiktaş tarafından yapılan açıklamaya göre, Rashica'nın sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edildi. İşte Milot Rashica'nın sakatlığı hakkında yapılan açıklama:

"Milot Rashica'nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."