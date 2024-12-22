Gittikçe kredisini tüketen, herkesin ondan çok daha iyisini beklediği Semih maalesef 6 pas içerisinde bile fırsatı değerlendiremedi. Beşiktaş yine taraftarını hiçte tatmin edemediği bir oyun ortaya koyarken hakem de verilebilecek penaltıyı vermeyerek muhtemel Beşiktaş galibiyetini önledi.

Bu kadar kritik bir pozisyonda VAR'la iletişim kurup izleme tavsiyesi bile gelmiyorsa akıllarda hep soru işareti kalacaktır. Bu garip hakem VAR olayları hep Beşiktaş'ın başına mı gelecek. Ama bu bir mazeret değil. Gedson hariç kazanma azminde olan futbolcu takımda pek görünmedi. Böylede olunca sonuç yine kendi sahamızda vasat futbolla 2 puanı kaybettik. Hayırlısıyla Ocak ayı gelse de belki de yapılacak birkaç doğru transferle futbol yönetiminde ki çözümlerle Beşiktaş arzu edilen takıma dönüşür.