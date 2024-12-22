Spor yazarları Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele iki takımında karşılıklı attığı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçını flaş ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
İyi futbol, her şeyden önce akılla oynanır bana göre… Öyle Einstein olmaya falan da gerek yok, ortalama bir zeka kafidir... Yeter ki, sahibi o zekayı kullanabilsin!... Kalitelin varsa başka bir şeye gerek yok; koşman yeter… Savunma mı yapacaksın o da basit; Aldırma, Döndür me, Oynatma!.. ADO yani!.. Peki ya akıl tatile çıktıysa sahada neler olur derseniz, dünkü gibi; "yedi dakika ziyafet, sonrası eziyet olur" derim.
Beşiktaş'ta herkes kendini dünyanın merkezi ilan etmiş ve tam olarak durduğu noktaya istiyor pası, kimse bir adım atmıyor topa doğru… Konum atmış bekliyor paşam!.. Gedson, 7.35'e 2.44'lük boş kale yerine tribüne gönderdi topu… Semih dayıyor sırtını rakibe, öylece bekliyor… Yerinden kımıldadığı yok… Sonra da arkadaşına bakıyor manalı manalı… Hani neden bana atmadın gibisinden… Kabahat sende değil, bizde… Erken, hem de çok erken havaya soktuk seni… Affet bizi Semih (!)..
Neyse... Kötü maçlar, kötü hakemle daha bir çekilmez hale geliyor… Cihan Aydın da kötünün kötüsüydü... Uydurma faulle kestiği dört gollük atak var… Atış yerinden yapılmadı masalıyla kestikleri ayrı hikaye… Ben 77. dakikada istatistiklere baktığımda 23 faul çalmış bir sarı göstermişti… Böyle garip bir istatistiği hiçbir iyi hakem yakalayamaz!.. Bildiğin altın oran; 23'te bir..Matematik gayet basit, ya çaldıklarının çoğu faul değil (bana göre öyle) ya da verdiği faullerde kartını kullanacak cesareti yok!..
Her iki şartta da, sahalarımızda görmek istemediğimiz hakemler arasına girer bu kardeşimiz... Akılla başladık, öyle bitirelim… Kenardaki teknik adam ben olsam, muhtemelen maç kadrosuna almam ama mecburen aldıysam tribünler görmesinler diye Masuaku'yu battaniye altına falan saklardım!.. Çünkü geçen haftadan dolayı tepki alacağı net… Bu şartlarda, Serdar hoca gizlemek şöyle dursun sahaya attı bu oyuncuyu… Her halde yuhalanması için değil!?
SİNAN VARDAR - VASAT FUTBOL!
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş Alanyaspor'u konuk etti. Adana mağlubiyeti sonrası havada iyi olmasına rağmen tribünlerin tam anlamıyla dolmadığı maçta daha maçın 5. dakikasında Alanyaspor Lima ile 1-0 öne geçti. Hemen arkasından Rafa Silva savunmanın kısa düşen geri pasında fırsatçılığını ve klasını konuşturdu Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydetti. Alanyaspor'un 1 golünün ofsayt nedeniyle iptal edildiği ilk yarıda maç çok ağır bir tempoda devam etti. Saman alevi gibi ataklar, çok nadir tehlikeli pozisyonların olduğu İkinci yarıda da oyun hiç tat vermedi.
Bir kaç bireysel çabanın dışında pek bir şey göremedik 70. dakikaya kadar. 70. dakikada Muçi ve Baktiyor'un oyundan çıkmasıyla Chamberlain ve Masuaku oyuna dahil oldu. Masuaku'nun oyuna dahil olması ile birlikte tabii ki tribünlerden ıslık sesleri duyulmaya başlandı. Tribünlerin tepki göstereceğini bile bile kulübü Uefa'ya şikayet eden adamı oynatmak hiç doğru bir hareket değildi. Chamberlain sağ kanatta daha olumlu şeyler yapmasına rağmen Beşiktaş bir türlü sonuca gidemedi.
Gittikçe kredisini tüketen, herkesin ondan çok daha iyisini beklediği Semih maalesef 6 pas içerisinde bile fırsatı değerlendiremedi. Beşiktaş yine taraftarını hiçte tatmin edemediği bir oyun ortaya koyarken hakem de verilebilecek penaltıyı vermeyerek muhtemel Beşiktaş galibiyetini önledi.
Bu kadar kritik bir pozisyonda VAR'la iletişim kurup izleme tavsiyesi bile gelmiyorsa akıllarda hep soru işareti kalacaktır. Bu garip hakem VAR olayları hep Beşiktaş'ın başına mı gelecek. Ama bu bir mazeret değil. Gedson hariç kazanma azminde olan futbolcu takımda pek görünmedi. Böylede olunca sonuç yine kendi sahamızda vasat futbolla 2 puanı kaybettik. Hayırlısıyla Ocak ayı gelse de belki de yapılacak birkaç doğru transferle futbol yönetiminde ki çözümlerle Beşiktaş arzu edilen takıma dönüşür.