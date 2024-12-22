Beşiktaş'tan Olağanüstü Seçim tarihi için açıklama geldi!

Bu sezon Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçirmeyen Beşiktaş'tan Olağanüstü Seçim tarihi için açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.12.2024- 11:22