Beşiktaşlı futbolcu Cher Ndour, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

İşte genç oyuncunun sözleri:

"Öncelikle yemememiz gereken bir golle maça başladık. Basit ve kötü bir gol ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Ardından elimizden geleni yaptık. Maçı kazanmak için savaştık ama final paslarında eksikliğimiz vardı. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Geçen haftaki maça göre daha iyiydik. Kazanmak için oynadık ama kazanamadık. Dinlenmemiz gerekiyor, sonra diğer maçlarda elimizden geleni yapmamız gerekiyor."