Son dakika spor haberi: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Aliağa Petkimspor ile karşılaştı. Bu mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 88-80 kazandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği Aliaağa Petkimspor'u 88-80 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini aldı. İzmir temsilcisi ise 7. kez mağlup oldu.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 8, Needham 14, Berk İbrahim Uğurlu 9, Sleva 14, Terry 10, Allman 15, Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan 6, Martin 12

Aliağa Petkimspor: Russell 10, Tyree 7, Yavuz Gültekin 12, Aldridge 2, Salinas 19, Dotson 6, Van Beck 7, Williams 13, Troy Selim Şav 4, Karahan Tuan Efeoğlu

1. Periyot: 24-23

Devre: 45-46

3. Periyot: 65-62

5 Faulle çıkan: 38.40 Sleva (Beşiktaş Fibabanka)