Bodo/Glimt ile Beşiktaş Norveç'te kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında karşı karşıya gelecek takımlar hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig'in son 5 haftasında galibiyet alamayan Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde Fenerbahçe karşısında 1-0'lık galibiyet elde etti. Uzun süren 3 puan hasretine derbide son veren siyah-beyazlılar, Avrupa'da da kötü gidişe dur demek istiyor. Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 6 puan toplayan Beşiktaş, Bodo/Glimt karşısında puan veya puanlar kazanmak istiyor. 36 takımın mücadele ettiği turnuvada 22. sırada yer alan siyah-beyazlılar, kritik dönemde taraftarına mutluluk yaşatmayı hedefliyor. Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynayacağı rakibi Bodo/Glimt ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet 17. sırada bulunuyor. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıkla...

UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta hazırlıklar sona erdi. Ligin 6. haftasında Norveç deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, Serdar Topraktepe yönetiminde puan veya puanlar almak istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 6 puan ile 22. sırada bulunuyor. Tüm kulvarlarda 6 maçtır kazanamayan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde aldığı 1-0'lık galibiyet ile 3 puan hasretine son verdi. Bir galibiyette Avrupa'da kazanmak isteyen siyah-beyazlılar, Norveş temsilcisi karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı canlı izle...

BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç'te oynanacak Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ SLOVAKYA'DAN

Karşılaşmaya kısa süre kala maçın hakemi hakkında açıklama paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak mücadeleyi Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova yönetecek. Glova'nın yardımcılıklarını ise Mihcal Ocenas ve Martin Dohal yapacak.

BEŞİKTAŞ HATA YAPMAK İSTEMİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt'e konuk olacak Beşiktaş'ta kritik haftalar başladı. Avrupa'da yoluna devam etmek için kalan maçlarında en iyi sonuçları almayı hedefleyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Maccabi Tel Aviv ile oynanan karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

İlk 24 takım arasında yerini almak isteyen Beşiktaş, play-off aşamasına kalmak için Bodo/Glimt karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor. 5 hafta sonunda 2 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan siyah-beyazlıların 6 puanı bulunuyor. Rakibi Bodo/Glimt ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 7 puanla 17. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN SAVUNMA VE HÜCUM HATTINDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında defans hattı eksik olan ve ikinci yarının ortalarında Bahtiyar Zaynutdinov'un stoper olarak oynadığı Beşiktaş'ta şok eden gelişme yaşandı.

Teknik Direktör Serdar Topraktepe yönetiminde Bodo/Glimt deplasmanına hazırlanan siyah-beyazlılarda, Emirhan Topçu'nun son antrenmanlara katılmaması futbolseverleri düşündürüyor.

Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin tedavilerine devam edilirken, Emirhan Topçu'nun da Bodo/Glimt karşısında oynayıp oynamayacağının maç saatinde netleşmesi bekleniyor. Sarı kart cezası bulunan Arthur Masuaku, Norveç temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

CIRO IMMOBILE BODO/GLIMT KARŞISINDA OYNAYACAK MI?

Defans hattında yaşanan sakatlık ve cezaların ardından hücum bölgesinde de sorun yaşayan Beşiktaş'a bir üzücü haber de Ciro Immobile'den geldi. Fenerbahçe derbisinin son dakikalarında sakatlanan ve yerini Semih Kılıçsoy'a bırakan İtalyan golcü, Bodo/Glimt karşısında şans bulamayacak.

CHAMBERLAIN UEFA LİSTESİNDE YOK

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girip takımına 3 puan kazandıran Alex Oxlade-Chamberlain, Bodo/Glimt karşısında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde forma giyemeyecek. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst döneminde EUFA listesine yazılmayan İngiliz futbolcu, son haftalarda daha fazla şans bulmaya başladı.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde kalan 3 maçı da başarılı bir şekilde tamamlamak isteyen Beşiktaş, Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor. Defans ve hücum hattında önemli eksiklerle Norveç'e giden siyah-beyazlılar, rakibi karşısında dikkatli bir oyun oynayarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki, Beşiktaş'ın kalan maçları neler?

12.12.2024 Bodo/Glimt - Beşiktaş

22.01.2025 Beşiktaş - Athletic Bilbao

30.01.2025 Twente - Beşiktaş