Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesiyle 3. kez nöbetçi hoca sorumluluğunu üstlenen Serdar Topraktepe, önceliğini takımın yerlerde sürünen kondisyon ve fizik gücü yetersizliğine verdi. Futbolcuların bile şikayetçi olduğu "Hafif tempolu, bol izinli" gidişatı değiştiren genç çalıştırıcının bir diğer önceliği de oyuncuların moral ve motivasyonunu yükseltmek oldu. Sabah'ın haberine göre, Hatayspor beraberliğinin ardından derbi hazırlıklarına başlayan Topraktepe, takımın oyun planında da bazı değişikliklere gidecek. Rakibin Amrabat ve Fred ikilisi ile etkin olduğu orta sahada üstünlüğü ele geçirmek isteyen Serdar Hoca, Al Musrati, Salih Uçan ve Gedson Fernandes ile bu bölgeyi üçleyecek. Topraktepe'nin 4-3-3 dizilişi ile F.Bahçe'nin karşısına çıkmayı planladığı öğrenildi.
Serdar Topraktepe sistemi değiştiriyor! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe planı
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi devirerek moral bulmayı hedefleyen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, kritik mücadele öncesi sistem değişikliği yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 07.12.2024- 06:40