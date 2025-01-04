Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 7 Ocak Salı günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı idmanda diğer oyuncuların ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından minyatür kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.