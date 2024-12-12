İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in "pes etmek yok devam" kararı ve Serdar Topraktepe'nin teknik direktörlük payesini alıp takıma ağabeylik yap masıyla yakalanan güzel hava ve rüzgâr Kartal'ı bu kez Avrupa'ya Kuzey Işıkları'na doğru götürdü. Yine kendisi gibi mücadeleyi seven, geçtiğimiz günlerde şampiyonluğunu ilan eden Norveç'in ünlü takımı Bodo Glimt ile kozlarını paylaşacak.

SARI ORDU DİYORLAR

Aspmyra Stadı'ndaki müsabaka, saat 23.00'de başlayacak TRT 1 canlı yayınlayacak. Karşılaşmayı, Slovak hakem Filip Glova yönetecek. Zorluk derecesi yüksek karşılaşmayı kazanan taraf ilk 24 için önemli bir avantaj yakalayacak. Norveç takımına gönül verenler onları "Den Gule Horde" yani Sarı Ordu diye çağırıyor. Biz de Kara Kartalız. Mücadele bizim karakterimiz. Tel Aviv maçındaki oyunu ve skoru kabullenmişlik Beşiktaş'a yakışmaz. Çık göster gücünü.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş'ta tedavileri süren Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai ile Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro İmmobile forma giyemeyecek. Yine Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlık yaşayan Emirhan Topçu'nun ise bugün maçta oynaması bekleniyor. Sarı kart cezalısı Arthur Masuaku da takımını yalnız bırakacak. Chamberlain, UEFA listesinde adı yer almadığı için karşılaşmada görev yapamayacak.

AVRUPA'DA 250. MAÇ

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş, Bodo/Glimt karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 250. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 249 mücadelede 94 galibiyet, 49 beraberlik ve 106 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 333 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 380 gole engel olamadı.

İLK AVRUPA SINAVI

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, Beşiktaş'ın başında ilk kez Avrupa maçına çıkacak. Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı elde edilen zaferde de vekaleten teknik direktörlük görevini üstlenen Topraktepe, toplam 14 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

GLOVA DÜDÜK ÇALACAK

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova düdük çalacak. Glova'nın yardımcılıklarını Mihcal Ocenas ve Martin Dohal yapacak. VAR'da Michal Ocenas, AVAR'da da Martin Dohal yer alacak.

BODO İLE 7. RANDEVU

Bodo/Glimt ise bugünkü müsabakayla birlikte Türk takımlarına 7. kez rakip olacak. Beşiktaş ile oynadığı 4 karşılaşmadan 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi çıkan Norveç takımının diğer rakibi ise Trabzonspor oldu. Karadeniz ekibine karşı 2 maçta karşılaşan Bodo, 2 karşılaşmadan da boynu bükük ayrıldı.

3 KEZ SON 8'DE YER ALDI

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986- 1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyahbeyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002- 2003'te son 8 takım arasında yer aldı. "Kara Kartal", 2016- 2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

GALİBİYET İÇİN GELDİK

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ve Jonas Svensson, Bodo/Glimt maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Topraktepe, "Bodo, saygı duyulacak bir takım. Takım oyununu çok iyi oynuyorlar. Biz de Beşiktaş'ız, buraya galibiyet için geldik. Beşiktaş her yerde galibiyet için oynar. Güzel bir maç olacağı, iki takımın da iyi mücadele edeceğine inanıyorum. İnşallah kazanan biz oluruz" dedi. Svensson ise "Zor bir şehirde, zeminde oynayacağız. Çimlere tanıdık değiliz, zor olacağını biliyoruz ama asla bir neden olmaz. Amacımız kazanmak" ifadelerini kullandı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Bodo/Glimt: HAYKIN, BJÖRTUFT, GUNDERSEN, BJORKAN, BERG, FET, SJOVOLD, MAATTA, EVJEN, ZINCKERNAGEL, HAUGE

Beşiktaş: MERT, SVENSSON, TAYYİP TALHA, EMİRHAN, ZAYNUTDINOV, AL MUSRATI, SALİH, MUÇI, GEDSON, RAFA SILVA, SEMİH