Beşiktaş'ta seçim öncesinde başkanlık görevini yürüten ve seçimlerde aday olan Hüseyin Yücel, kulüp gündemine dair açıklamalarda bulundu. Hüseyin Yücel teknik direktör seçimi için de detay verdi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

"Göreve geldiğimizde Rosier krizi patladı. Ümraniye'de çığırından çıkmış adam. Çöpleri tekmeliyormuş, yemekhaneyi dağıtıyormuş. Samet Aybaba'nın kararıyla 5 oyuncu için kadro dışılar gerçekleşti."

"Seçildiğimizde 'Feda' dönemi gelmiyor, 'Veda' dönemi geliyor. Çok fazla isimle vedalaşacağız. Sadece oyuncular değil, profesyoneller de dahil. Çok ciddi temizlik yapılacak. Şu anda Beşiktaş'ın 603 personeli bulunuyor. 603 kişi ne iş yapıyor, gerçekten çok merak ediyorum."

"Samet Aybaba, 'Immobile, Rafa ve Paulista hariç hiçbir transfere onay vermedim' dedi. Samet Aybaba için 'Futbolun patronu' diyoruz. Adam hiçbir transfere onay vermiyor, biz bütün transferleri yapıyoruz. Böyle bir trajikomik yönetim anlayışı olabilir mi? Ama diyeceksin ki 'Sen orada değil miydin kardeşim'. Ben de 'Boynum kıldan ince' diyorum."

"Bu durumdaki Adana Demirspor maçını kaybetmek ne demek? Fenerbahçe maçında böyle oynamıyorsunuz ama verilecek ekstra paralara göre oynuyorsunuz. Ben, bu oyuncuların kimler olduğunu da biliyorum. Artık buna göre davranacağız. Maç seçen oyuncular var."

"Sergen Yalçın olmazsa aklımda bir kişi daha var. Daha görüşme yapmadık. Kendisine 6 aylık sözleşme teklif edeceğim. Eğer birini bulabilirsem getirip, Serdar Hoca'yı da onun yardımcısı yapacağım."

"Immobile, Rafa ve Paulista'nın paralarını hibe ettim. 45-50 tane Beşiktaş babalarına gideceğim. 'Herkes 2 milyon euro versin' diyeceğim. Borç versinler, hibe de etmesinler. Tek istediğim, 2 milyon euro'yu 36 ay taksitle al. Faiz isteyen olacaktır, istemeyen olacaktır. Faiz isteyenin faizini yönetim kurulu olarak biz karşılayacağız. Bu şekilde Banka Birliği'nden çıkacağız. Beşiktaş'ın bütün gelirleri serbest kalacak. Zaten gelir, faizi bile karşılamıyor. 2 milyon euro verirler herhalde diye düşünüyorum. Bağış istemiyorum, borç istiyorum. Borçlara da kefil olacağım. Ben kefilim."