Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri (BJK FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Kadir Sağlam oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, derbide bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Erkan Özdamar olacak.

Derbide VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam oturacak. AVAR'da da Serkan Çimen görev yapacak.