Gaziantepspor forması giydiği dönemde Beşiktaş'a karşı 6'sı lig, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta forma giyen Cenk Tosun, 2010-2014 yılları arasında oynanan bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşamıştı.