İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i! Mourinho'dan sürpriz tercih
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Öte yandan sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho kritik mücadele öncesi ilk 11'ini belirledi. İşte Kanarya'nın, Beşiktaş maçı 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 06.12.2024- 10:02