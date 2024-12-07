Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbide Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası Beşiktaş'ta Emirhan Topçu açıklamalarda bulundu.

Emirhan Topçu'nun açıklamaları şöyle:

"Maçtan önce Serdar Hoca 'savaşın' dedi, savaştıktan sonra her şey olur dedi. Dediği oldu. Çok iyi savaştık, çok iyi top oynadık. Hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık. Mert Ağabey röportajında değinmişti, Fenerbahçe maçı taraftarla barış maçı demişti. Öyle oldu. İnşallah aynı desteği gösterirler, biz de aynı şekilde top oynamaya devam ederiz.

Bireysel olarak değil takım olarak; çizgiden çıkardığım o pozisyon önemliydi, zordu. O dakikadan sonra arka adalemde ağrı oldu. Maç bitene kadar öyle devam ettim. Bu bir bahane değil. O yüzden doğru işler yaptıysam ne mutlu bana... Sakatlık falan yok, bir ağrı var. Ciddi bir şey yok."