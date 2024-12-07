Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası Beşiktaş'ta Jonas Svensson açıklamalarda bulundu.

İşte Svensson'un açıklamaları:

"Yeteneğim yok bu yüzden mücadele etmem gerekiyor. Ben kalbimle oynamaya ve her gün hazır olmaya çalışıyorum.