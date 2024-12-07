Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası Beşiktaş'ta Ciro Immobile açıklamalarda bulundu.

İşte Immobile'nin açıklamaları:

"Buna ihtiyacımız vardı. Son 1 ay çok puan kaybettik. Bu derbi çok önemliydi. Kendimize gelmek için bu galibiyet çok kritikti."

"Maçtan önce baskı vardı. Her şeyden çok kazanmak istiyorduk. Sezona yaptığımız iyi başlangıçtan sonra kayıplar oldu. İlerisi için keyif alacağımız bir derbi galibiyeti elde ettik."

"Ben topa dokunmak istedim ama önemli olan goldü zaten."