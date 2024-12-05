Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul'dan flaş bir açıklama geldi. Şakul, genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerinden ayrıldığını belirtirken hakkındaki iddialarla ilgili hukuki süreci başlattığını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü'nde Kaan Şakul, genel sekreterlik görevinden istifa etti.

Şakul, yaptığı yazılı açıklamada, genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini belirterek, yönetim kurulu üyeliğini ise olağanüstü seçimli genel kurula kadar sürdüreceğini kaydetti.

Kaan Şakul, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerimi sonlandırarak, göreve başladığım ilk gündeki konumum olan yönetim kurulu üyeliğime, Sayın Başkanımız Hüseyin Yücel'in teveccühü ve kendisine verdiğim söz doğrultusunda seçime kadar devam edeceğimi bildirmek isterim. Şahsıma yönelik çeşitli mecralarda sistematik olarak sürdürülen asılsız iddialar ve karalama kampanyasıyla ilgili hukuki süreç başlattığımı ve bu konuda asla geri adım atmayarak, detaylı bir açıklamayı yakın zamanda ulusal bir televizyon kanalında paylaşacağımı da ayrıca belirtmek isterim."