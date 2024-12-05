Beşiktaş'ta adaylar düşünceli! 50 milyon euro...

Zor bir dönemden geçen Beşiktaş'ta seçim kararı alındı. Mali yönden oldukça kötü bir durumda olan siyah-beyazlılarda seçim kararı alınırken aday olmayı düşünen isimleri zor bir süreç bekliyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2024- 09:28