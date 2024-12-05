Zor bir dönemden geçen Beşiktaş'ta seçim kararı alındı. Mali yönden oldukça kötü bir durumda olan siyah-beyazlılarda seçim kararı alınırken aday olmayı düşünen isimleri zor bir süreç bekliyor. İşte detaylar...
Hasan Arat'ın 1 yıl önce seçilmesinin ardından mevcut borcun üstüne 100 milyon euro daha fazla borç eklemesi, başkan adaylarını kara kara düşündürüyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Tahmini 3 yıllık gelirlerin kullanılması, yapılan transferlerin bonservis ödemelerinin 2025 yılının Haziran ayından itibaren başlaması,15 Ocak'a kadar 20 milyon euro, mayıs ayına kadar 30 milyon euro extra nakit gerekmesi, bunun yanında transfer için para koyulması, adayları zora sokuyor.