Süper Lig devi Beşiktaş'ta kötü gidişin ardından görevinden alınan Brad Friedel gündemden düşmüyor. Samet Aybaba'nın açıklamaları sonrasında karşı atağa geçen Friedel, kendisine yöneltilen iddia ve suçlamaları reddetmişti. Bu gelişmelerin ardından Friedel için yeni gerçekler ortaya çıktı.

Skorer'de yer alan habere göre; Brad Friedel'in yönetimden satış için komisyon istemediği ancak Beşiktaş Yönetimi'nin bunu teklif ettiği belirtildi. Bunun gerekçesinin ise; Friedel'in 1 milyon dolar maaş istediği ancak yönetimin çok daha az bir rakam teklif ederek ikna etmek için komisyon teklifini sunduğu kaydedildi. Öte yandan 2 yıllık sözleşmesi bulunan Friedel'in 15o bin euro tazminatı olduğu bilgisine de haberde yer verildi.