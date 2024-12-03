Bir televizyon programına konuk olan Fikret Orman başkanlık konusunda açıklama yaptı.

İŞTE ORMAN'IN SÖZLERİ...

Ben cepteki kuşum. Kimsenin aday olmadığında ateşten gömlek giydim. Her zaman buradayım ve bir yere gittiğim de yok. Öyle bir durum olursa, gelirim. Sıkıntı yok. Aday çıkmazsa, Beşiktaş'ı kimseye bırakmam ve gelir bunları düzeltiriz.

Çalıştay yapabiliriz. Serdar Bilgili gelsin; çok akıllı ve düzgün adamdır. Fenerbahçe'ye Ali Koç başkan. Tuncay Özilhan gelsin ve başkan olsun. Forbes'ta gördüm; Cemil Kazancı en zengin insanlardan biri. Eskiden başkan olmak istiyordu, şimdi olmak istemez belki. Beşiktaşlıyız, birbirimizin elinden tutmalıyız. Serdar Adalı çok iyi adamdır, Hüseyin Yücel de yapar.