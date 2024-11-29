Hasan Arat: Gitmem gerekiyordu ve gidiyorum

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkanlık görevinden istifa eden Hasan Arat açıklamalarda bulundu.

İşte Hasan Arat'ın açıklamaları:

"GİTMEM GEREKİYORDU VE GİDİYORUM"

"17 yaşında bu kapıdan boynu dik, alnı açık geldiysem; bugün aynı şekilde alnım açık buradan çıkıyorum. Nezaket göstererek gelenler oldu, onlarla vedalaşmamış en doğal şey... Bizler gelip geçiciyiz, bugün burada bu görevi hep birlikte sonlandırmanın asaletini yaşıyoruz. Bunlar demokrasilerde normal şeyler var. Vakti geldi, gitmem gerekiyordu ve gidiyorum. Beşiktaş gençlere emanet, Beşiktaş'ı kimse kullanamayacak."

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

"Kriz dönemlerinde havlu atmayalım! Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Hakkınızı helal edin."