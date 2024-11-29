Beşiktaş Yönetim Kurulu kararını verdi! İşte o açıklama

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Yönetim Kurulu kararını verdi. Buna göre Beşiktaş Yönetimi sezon sonuna kadar göreve devam edecek. İşte o açıklama...(BJK Spor Haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2024- 21:12 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024- 21:25