Hasan Arat: Gitmem gerekiyordu ve gittim!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Başkanlık görevinden istifasını sunan Hasan Arat açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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