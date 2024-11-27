Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Bu gelişme sonrası Samet Aybaba'dan flaş bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Bu gelişme sonrası Samet Aybaba'dan flaş bir açıklama geldi. Aybaba yaptığı açıklamada, "Görevden alındığımı telefonuma gelen WhatsApp mesajı ile öğrendim. Son 4 aydır Hasan Arat ile diyaloğumuz tamamen kopmuştu. Kendisi ile konuşamadığımız için kulüpte yaşanan her şeyi mektup yazarak aktardım. Cumartesi basın toplantısı düzenleyeceğim. Tüm sorulara cevap verip, Beşiktaş'ta son 1 yıl neler yaşandığını anlatacağım" dedi.