Beşiktaş'ta yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Siyah beyazlılarda yapılan toplantının ardından asbaşkan Mete Vardar basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Beşiktaş'a katkı sağlamak için yönetim ve arkadaşlarımız elimizden geleni yapıyoruz. Umut ediyoruz ki mayısa kadar kulübü iyi noktaya getirmek istiyoruz. Zaman zaman gelen baskılardan sonra bazı kararlar almamanız gerekiyor. Özellikle Onur Göçmez, Beşiktaş'ın önemli bir değeri. Dün kendisinin böyle bir yaklaşımı oldu. Bu kararın gerçekleşmemesi yönünde uğraş verdik ve kendisi sağ olsun çok önemli bir adım attı. Görevine devam edecek. Işıl Hanım da düşüncelerini ifade etti. Resmi bir durum yok. Umut ediyoruz ki o da görevine devam edecek noktaya gelecektir."

"Samet Ağabey (Aybaba), Beşiktaş'ın önemli bir değeridir. Biz de bu konuyla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Umut ediyorum ki alınan bütün kararların faydası olur. Önemli bir süreç yaşıyoruz. 3 Aralık'ta nasıl geldiysek aynı heyecanla devam ettiğimizi tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum"

"SAMET HOCA VE FRIEDEL AYNI DEĞİL!"

"Belki algı olarak oluştu ama Samet Hoca'nın bize çok katkıları olmuştur. Her iki ismi birlikte değerlendirmemek lazım. Zaman içinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bu, bu şekilde yansımış olabilir ama iki isim aynı noktada değerlendirilmesi doğru olmaz. Bu kararın ne sebeplerle alındığı noktasında sayın başkanımız gerekli açıklamayı yapacaktır."