BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI İZLE | Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 13. hafta müsabakasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Maç öncesi her iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2024- 18:02 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024- 18:49