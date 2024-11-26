Beşiktaş Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yollarını ayırdı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yollarını ayırdığını duyurdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekip son haftalarda istenilen sonuçları alamadı. Bu nedenden dolayı Kartal'da 2 ayrılık gerçekleşti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yollar ayrıldı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK