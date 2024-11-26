Beşiktaş'ta o isimle yollar ayrılacak! Göztepe maçında...

Beşiktaş'ta kara bulutlar gezmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe maçında alınan 4-2'lik skor sonrası ortalık karıştı. Yönetimin bu noktada Bronckhorst ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda ayrıca yıldız ismin bileti de kesildi ve ara transfer döneminde takımdan gönderilme kararı verildi. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.11.2024- 11:26