Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini, yerine Hüseyin Yücel'in atandığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü'nde Başkan Hasan Arat, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Arat'ın yerine Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel getirildi. Açıklamada ayrıca; Profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın getirilmesine karar verildi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulumuz 27 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel'in getirilmesine,

2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.