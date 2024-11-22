Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet takviyesi için girişimler sürüyor. Ciro Immobile'nin yanına bir golcü oyuncu arayışı içerisinde olan siyah-beyazlılar, daha önce Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve iz bırakan yıldız futbolcu Paul Onuachu'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

Immobıle'nin yanına bir forvet almak isteyen Beşiktaş, bilindik bir isme yöneldi: Paul Onuachu. Geçen yıl Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 21 maçta 15 gol, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atmayı başaran 30 yaşındaki Nijeryalı forvet için harekete geçildi. Bordo mavililerin uzun süre transfer etmek istemesine rağmen başaramadığı 2.01 boyundaki santrfor için Kartal, Southampton'un kapısını çalacak. Bu sezon 6 maçta yalnızca 82 dakika sahada kalabilen Onuachu'nun takımdan ayrılmak istediği biliniyor. Southampton ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan dev forvetin piyasa değeri 13 milyon euro. Ancak İngilizler futbolcuyu değerinde satmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre bu nedenle siyah-beyazlı kulübün, Premier Lig ekibi ile temaslara başlaması bekleniyor. Beşiktaş yönetiminin, Süper Lig'i tanıması ve müthiş bir performans göstermesi nedeniyle bu transferi bir an önce bitirmek istediği dile getiriliyor.

FİLELERİ SARSAMADI

Onuachu, Ocak 2023'te KRC Genk'ten 18 milyon euro'ya transfer olduğu Southampton'da henüz gol atamadı. Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık geçiren Nijeryalı futbolcu, İngiliz kulübünde 18 resmi maçta oynadı ve fileleri havalandıramadı.

29 PUANLIK KATKI YAPTI

Fırtına, Paul Onuachu'nun gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Nijeryalı yıldız, bordo mavililere büyük katkı sağladı.