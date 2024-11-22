Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. hafta açılış maçında Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Ev sahibi Beşiktaş hızlı başladığı ilk seti 25-13 kazanmayı başardı. 2'nci set ise büyük bir çekişmeye sahne oldu ve toparlanan konuk ekip bu seti 26-24 galip tamamladı.

3'ün seti 25-22 ve 4'üncü seti de 25-16 önde tamamlayan Eczacıbaşı maçtan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Eczacıbaşı 10'uncu maçta 9'uncu galibiyeti ile liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş: Rozanski, Bengisu Aygün, Canzian, Saliha Şahin, Maglio, Merve Tanıl, (Alara Altundağ)

Eczacıbaşı Dynavit:Gray, Rettke, Boşkoviç, Yaprak Erkek, Jack, Elif Şahin, (Şebnem Simge Akoz)

SETLER: 25-13, 24-26, 22-25, 16-25

SÜRE: 1 saat 49 dakika