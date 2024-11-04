Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadele 28 Kasım'da oynanacak.

Bu mücadele siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanacağı bekleniyordu.

Karşılaşma ise flaş bir karar ile İstanbul'dan alındı.

UEFA, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında tarafsız ülkede oynanacak karşılaşma ile ilgili açıklama yaptı.

UEFA: KARARI TÜRK MAKAMLARI ALDI!

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Türk makamlarının aldığı karara göre 28 Kasım 2024 tarihinde Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması tarafsız bir sahada oynanacaktır. UEFA, alternatif tarafsız saha için Beşiktaş'la görüşme halindedir ve zamanı geldiğinde duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Maçın oynanacağı ülke ve stadyum, hafta sonuna kadar belli olacak. Karşılaşmanın Macaristan'da oynanması bekleniyor.