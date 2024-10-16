TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan golcü bombası! Ocak ayında...
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen Ciro Immobile gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Siyah-beyazlı ekip yıldız oyuncunun olası bir sakatlığı sonrasında santrfor mevkisinin zayıflayacağını düşünerek bir hamle yapmak istiyor. Bunun için çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, Luuk de Jong'u listesine aldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU).
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.10.2024- 12:23