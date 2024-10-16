Şimdi ise Beşiktaş, bu mevkiye bir hamle daha yapmak istiyor.

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Afrika Foot United'dan derlediği habere göre; Beşiktaş, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de daha da rekabetçi olmak için Luuk de Jong'u transfer etmek istiyor.