Beşiktaş; milli takımda sakatlık geçiren Milot Rashica'nın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milot Rashica'nın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır."
Milot Rashica'nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Futbolcumuz Milot Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edememiştir. Milot Rashica'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan… pic.twitter.com/RZUJRoXNOt— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 16, 2024
KONYASPOR MAÇINDA YOK
Beşiktaş sağlık heyetinin, Kosovalı oyuncuyu Konyaspor karşılaşmasında tedbir amaçlı oynatmama kararı aldığı öğrenildi. Rashica'nın, 28 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray'la oynanacak derbiye yetişmesi bekleniyor.