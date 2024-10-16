Beşiktaş; milli takımda sakatlık geçiren Milot Rashica'nın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milot Rashica'nın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır."

KONYASPOR MAÇINDA YOK

Beşiktaş sağlık heyetinin, Kosovalı oyuncuyu Konyaspor karşılaşmasında tedbir amaçlı oynatmama kararı aldığı öğrenildi. Rashica'nın, 28 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray'la oynanacak derbiye yetişmesi bekleniyor.