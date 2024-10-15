Beşiktaş Konyaspor maçına hazırlanıyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 4 günlük iznin ardından sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirildi.
Futbolcular, ısınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 top kapma idmanının ardından minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.