Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Maç sonrasında Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu.

Ersin Destanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Senelerce bu ülkede hakemler tartışılıyor. Bu kadar kolay değil. Takdir haklarını Galatasaray lehine kullanan bir hakem vardı. Bize faul yapılıyor. Galatasaray lehine faul veriliyor. Sarı kartlı oyuncular var. İkinci sarı yok. Ben anlamıyorum. Ben daha barajı kurdururken oyunu başlatıyor. İtiraz ediyorum. Kart görüyorum. Bugün futbolun önüne geçen bir hakem yönetimi vardı."

"BİZ BUGÜN GÜZEL OYNADIK"

"Biz bugün güzel oynadık. Top genellikle bizdeydi. Galatasaray sadece 2 duran toptan gol attı."