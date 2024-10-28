Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.
Maçın ardından sarı kırmızılıların paylaşımı sonrası Beşiktaş'tan jet yanıt geldi.
İŞTE SİYAH-BEYAZLILARIN O PAYLAŞIMI:
Düdüklerin Efendisi! https://t.co/uORwXXgjhg pic.twitter.com/pXQR0uXih3— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2024
G.SARAY'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA
Beşiktaş'ın yanıtı sonrası Galatasaray'dan bir paylaşım daha geldi. Sarı kırmızılı kulüp bu kez ninni paylaşımı yaptı.
Şşş… Şşş… Şşş… 😭 https://t.co/8yTev8mC72 pic.twitter.com/bb0JGOmUdH— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024