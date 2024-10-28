Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından sarı kırmızılıların paylaşımı sonrası Beşiktaş'tan jet yanıt geldi.

İŞTE SİYAH-BEYAZLILARIN O PAYLAŞIMI:

G.SARAY'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA

Beşiktaş'ın yanıtı sonrası Galatasaray'dan bir paylaşım daha geldi. Sarı kırmızılı kulüp bu kez ninni paylaşımı yaptı.