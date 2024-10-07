UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lyon'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı kulüpten deplasman yasağı hakkında açıklama yapıldı.
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Olympique Lyon – Beşiktaş Maçı Hakkında Taraftarlarımıza Önemli Duyuru Lyon Valisi, Futbol Takımımızla Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmamasına… pic.twitter.com/tsRuz1AwG9— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 7, 2024