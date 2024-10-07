Beşiktaş'tan Gabriel Paulista açıklaması! Sakatlığı...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmada sakatlık yaşayan Gabriel Paulista'nın son durumu hakkında açıklama yaptı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Gabriel Paulista'nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR… pic.twitter.com/sfwmbIAUCY— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 7, 2024