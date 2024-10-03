Beşiktaş'lı oyuncular kırmızı kart bekledi! VAR'dan ofsayt kararı çıktı
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş evinde Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Karşılaşmanın 9. dakikasında siyah-beyazlı ekipte Ciro Immobile, E. Frankfurt ceza sahası önünde yerde kaldı. Beşiktaş'lı oyuncular pozisyonda kırmızı kart bekledi. VAR'a giden hakem, pozisyonun öncesinde ofsayt olduğunu belirtti. İşte o anlar... | Beşiktaş haberleri
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş evinde Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Karşılaşmanın 9. dakikasında siyah-beyazlı ekipte Ciro Immobile, E. Frankfurt ceza sahası önünde yerde kaldı. Beşiktaş'lı oyuncular pozisyonda kırmızı kart bekledi. VAR'a giden hakem, pozisyonun öncesinde ofsayt olduğunu belirtti.