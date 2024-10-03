UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçına çıkan Beşiktaş, Dolmabahçe'de Alman rakibi Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Siyah beyazlılar tüm mücadeleye rağmen karşılaşmayı 3 - 0 kaybetti. Takımlar maça şu 11'ler ile başladı:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa, Rashica, Muci, Immobile

Eintracht Frankfurt: Santos, Nkounkou, Theate, Koch, Kristensen, Larsson, Dahoud, Ebimbe, Götze, Marmoush, Matanović

İskoç hakem John Beaton'un düdüğü ile ilk yarı başladı. Temposu yüksek başlayan maçın 19. dakikasında ilk golü kaydeden taraf Eintracht Frankfurt oldu. O. Marmoush, penaltıdan golü buldu ve skoru 1 - 0 yaptı.

İlk golün üstünden henüz 3 dakika geçmişken siyah beyazlı ekip bir kere daha topu kendi kalesinde buldu. Dakika 22'de E. Ebimbe farkı 2'ye çıkardı: 2 - 0.

İlk yarıda başka gol üretilmezken devre arasında deplasman ekibinin üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarıda baskıyı arttıran Beşiktaş, bütün gol girişimlerine rağmen üçüncü golü A. Knauff ile Frankfurt kaydetti ve 82. dakikada durum 3 - 0 oldu.

90+3'te Beşiktaş, Masuaku'nun golü ile skoru belirledi ve kendi evinde Alman ekibine 3 puanı kaptırdı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: