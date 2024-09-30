Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı sürüyor.
7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Siyah-beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etti.
Beşiktaş'ın golleri 56. dakikada Gedson Fernandes, 78. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 90+1. dakikada yine Ciro Immobile'den geldi.
Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri bu galibiyetle puanını 16'ya yükseltti. Kayserispor ise 3 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Kayserispor ise deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.