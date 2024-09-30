Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı sürüyor. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar deplasmanda rakibi karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Beşiktaş maçın ardından maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a sert tepki gösterdi.
Siyah-beyazlılar resmi hesabından yaptığı paylaşımda maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Maçın Özeti" notunu paylaştı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Maçın özeti. pic.twitter.com/HPLqMh3vud— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 30, 2024
— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 30, 2024