Beşiktaş'tan Kayserispor maçı sonrası Atilla Karağlan tepkisi!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar maçın ardından resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a sert tepki gösterdi. İşte o paylaşım...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.09.2024- 22:36 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024- 22:48