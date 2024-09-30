Beşiktaş Kayserispor karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 75. dakikasında Attamah'ın kaptırdığı top sonucu rakip kaleye ilerleyen Milot Rashica, Attamah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. İşte detaylar...
Mücadelenin 75. dakikasında Attamah'ın kaptırdığı top sonucu rakip kaleye ilerleyen Milot Rashica, Attamah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.